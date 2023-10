Nieuwsuur - 11 april 2023

Zoals Ronald Reagan zei in zijn befaamde speech A Time for Choosing: "You and I have the courage to say to our enemies, There is a price we will not pay. There is a point beyond which they must not advance." En die tijd, die tijd om te kiezen, die is nu. Want maar al te vaak wordt MANNEN in de schoenen geschoven dat ze al zoveel hebben en hun persoonlijke verzorgingsproducten ook nog eens goedkoper zijn dan die van 'vrouwen'. Nou, dames, tijd om in te slikken, die woorden. "Bij NU.nl concluderen we na een uitvoerige online prijsvergelijking dat producten voor mannen bij Nederlandse drogisten geregeld duurder zijn dan vergelijkbare artikelen voor vrouwen." Tijd dat retaildeskundige (is dat een beschermde titel?) bij ING Dirk Mulder zijn licht over de kwestie laat schijnen: "De producten voor mannen zijn vaak donker en stoer gekleurd. Vrouwenproducten zijn meestal juist lichtgekleurd en hebben zoete geuren." Bedankt voor je bijdrage Dirk.

