Zeg Roodkapje waar ga je heen,

zo alleen zo alleen

Zeg Roodkapje waar ga je heen,

zo alleen

Ik ga bij grootmoeder koekjes brengen,

(we geloven je niet!)

in het bos, in het bos

Ik ga bij grootmoeder koekjes brengen,

(we geloven je echt niet!)

in het bos

In het bos wonen wilde dieren,

in het bos, in het bos

In het bos wonen wilde dieren,

in het bos

Ik ben niet bang voor de wilde dieren

(nee, dat weten we!)

in het bos, in het bos

Ik ben niet bang voor de wilde dieren

(ja-haa!)

in het bos

Pas maar op voor de boze wolf,

in het bos, in het bos

Pas maar op voor de boze wolf,

in het bos

Ik ben niet bang voor de boze wolf

(dat hebben we gezien ja!)

in het bos, in het bos

Ik ben niet bang voor de boze wolf

(zeg dat)

in het bos

Zeg Roodkapje waar ga je heen,

zo alleen zo alleen

Zeg Roodkapje waar ga je heen,

zo alleen

Ik ga bij grootmoeder koekjes brengen,

(we geloven je nog steeds niet!)

in het bos, in het bos

Ik ga bij grootmoeder koekjes brengen,

(ja, stop er maar mee, je overtuigt echt helemaal niemand!)

in het bos

Zeg Roodkapje waar ga je heen,

zo alleen zo alleen

Zeg Roodkapje waar ga je heen,

zo alleen

(echt niet alleen hoor!)