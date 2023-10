Successtory in het Algemeen Dagblad over de NederVlaamse jongens en meisjes die de megatransporten cocaïne onderscheppen in de havens van Antwerpen, Rotterdam en Vlissingen. Hoppa 7700 kilo, hoppa 11000 kilo, hoppa weer een container vol snuifbananen. In anderhalf jaar tijd is het holymoly aantal van 40.686 kilo cocaïne van de drugsbaronnen gesnaaid. En de dope gaat allemaal de verbrandingsoven in. Gewoon foetsie. Weg is weg. Opgeruimd staat netjes. Kijk die machtige pakketten eens achteloos door de schoorsteen gaan.

In Zuid-Amerika kopen criminelen de drugs in voor grofweg 5000 euro per kilo om het eenmaal in Europa weer te verkopen voor een groothandelswaarde van 25.000 euro per kilo.

Zie rekensom alhierboven & bedenk wat Nederland met dat geld hadden kunnen doen. Een kerncentrale, een vliegdekschip, een Lelylijn onder de Afsluitdijk, nog een Waddeneiland erbij, een pluriforme publieke omroep, iedereen in de zorg, onderwijs en pliesie er 5000 euro bij. Gewoon ff omdenken aub. Geld ligt op straat.