Laatste bericht was dat Edwin de Roy van Zuydewijn zijn centen verdient als klusjesman en hoofdkwartier houdt op een bungalowpark alwaar hij op wraak broedt. Nu spreekt hij weer, ditmaal vanuit een salon in Amsterdam. De jaren zijn gaan tellen, met zijn 57 jaar oogt hij als een iets jongere combinatie van Jan Uriot, Gerhard Schröder en Leon de Winter. Aanleiding zijn de ontwikkelingen in Dossier Bernhard, de man die destijds op eigen houtje een onderzoek naar de ex-echtgenoot van prinses Margarita gelastte. De inmiddels bijgezette prins is volgens De Roy een tijdbom onder de monarchie. "En dan hebben ze in de schoenendozen op Huis ten Bosch nog niet eens het SS nummer van deze crimineel gevonden. Ik voorspel, het verleden zal hun toekomst inhalen." Zijn motief: "Ik ben niet zuur of verbitterd. Het enige wat ik wil is eerherstel." En een afronding van die langslepende alimentatiekwestie, mompelt iemand. We hebben producent Kip Media - 'Uw video voor ons een eitje' - gebeld die verder weinig kwijt wil anders dan dat er meer video's gaan volgen. Dat belooft nog wat te worden. Of zoals De Roy zegt: "Koningin Wilhelmina had 33 minuten airtime op Radio Oranje. Let wel, in een tijdsspanne van vijf jaar!"