@Red shirt | 27-10-23 | 14:44: Ik weet niet perse wat uw ervaring is dus kan daar ook weinig over zeggen. Het is algemeen bekend dat Oekraine hoog scoort op corruptie. Al komt daar mondjesmaat wel verbetering in, iets wat je van Rusland niet kunt zeggen.

Wat ik met een vast verblijf bedoel is dat deze man mogelijk al voor de oorlog in Belgie zat en niet door corruptie de grens is over gestoken. Maar uiteraard is dit een aanname want veel meer details zijn er niet.

Over uitleveren gesproken er liggen in Oekraine wel plannen om mannen die mogelijk illegaal de grens over zijn gestoken en dienstplichtig zijn terug te halen. Hoe ze dat gaan doen is mij een raadsel, mede om wat u zegt. Al heeft bijvoorbeeld Polen al aangegeven dat zij hier wel aan mee willen werken.