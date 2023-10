Nu hoor je t ook eens van een Brit:

Het lijkt erop dat een belangrijk omslagpunt is bereikt. Onderzoekers schrijven dat het onvermijdelijk is dat in de rest van deze eeuw het ijs op West-Antarctica versneld smelt, ongeacht of we stoppen met CO2 uitstoten. De gevolgen voor de zeespiegel zijn rampzalig, zeggen de wetenschappers. Sommige kuststeden verdwijnen mogelijk in zee. Als de ijsplaat in het westen van Antarctica volledig smelt, leidt dat tot een zeespiegelstijging van 5 meter. Eerdere studies meldden nog dat de ijsplaat gedoemd is om in te storten in de komende eeuwen, maar dit nieuwe onderzoek toont aan dat zelfs als we onze CO2-uitstoot drastisch verminderen het smelten niet wordt afgeremd. Volgens de analyse smelten de drijvende ijsplaten in de Amundsen-zee drie keer zo snel als een eeuw geleden, ook als we de opwarming van de Aarde onder de 1,5 graad houden. Als het ijs op zee verdwijnt, komt het ijs op land los en glijdt dat veel sneller in de oceaan, wat leidt tot een snelle zeespiegelstijging. Miljoenen mensen die in kuststeden wonen, van New York tot Mumbai en Sjanghai, komen dan in de problemen. Meer dan een derde van de wereldbevolking leeft binnen 100 kilometer van de kust.

"Onze studie is slecht nieuws. We hebben mogelijk de controle verloren over het smelten van de West-Antarctische ijsplaat in de 21ste eeuw". "Het is een gevolg van de klimaatverandering waar we ons waarschijnlijk gewoon weer aan moeten aanpassen