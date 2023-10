Okee nu zullen we iets heel genocidaals verklappen: die James Blunt, die is zo erg nog niet. Het is een soort rode pil van The Matrix in een emmer havermelk en dat maakt het heel erg verwarrend, maar ook interessant. Hij klinkt weliswaar een beetje of-ie iedere ochtend in z'n noten wordt getrapt maar op Twitter is het een enorm grappige van zelfspot getuigende baas. Z'n beste nummer is natuurlijk I Want You, al is het alleen maar omdat het een cover is van Bob Dylan. Natuurlijk absoluut niet het beste nummer ooit getiteld I Want You, want erboven op de ranglijst vinden we vanzelfsprekend het origineel van Dylan zelf, alsook het schizofrene I Want You van Elvis Costello and the Attractions en ook de I Want You van Marvin Gaye. De nieuwe James Blunt is natuurlijk weer krankzinnig zoetgevooisd en bent u te trots om toe te geven dat u ook kan genieten van MIETENMUZIEK, zien we u na de klik terug voor lading andersoortige muziek. Helemaal onderaan: Dokken, de favoriete band van GU, in zijn favoriete genre: glam metal. Voorts, hieronder, een heel oud nummer van Magnolia Electric Co, de band van de betreurde Jason Molina. Totaal irrelevant, offtopic en zeker ook niet nieuw, maar het is nu eenmaal de allermooiste plaat in deze tijden van (inter)nationale sociaal-culturele maatschappelijke en geopolitieke waanzin - en dan tellen we de voetbalinhoudelijke gekte in Amsterdam niet eens mee. Tabee.

Don't This Look Like The Dark

The Gaslight Anthem (rock)

The Kills (tof, maar beetje voor in de stemming zijn)

Robin Trower (gitaardude van Procol Harum)

Taylor Swift (harde mancrush op Travis Kelce)

The Mountain Goats (happy rock gedoe)

Wild Nothing (elektro)

Wargasm (gedoe)

Black Pumas (soul)

King Gizzard (vaag, Lowlands-favoriet)

Pattern Seeking Animals (tof mits beluisterd door goede boxen + versterker)

Duran Duran (u weet wel)

Taking Back Sunday

Robyn Ottolini (countrymevrouw is ziek van seks)

In This Moment (malle rock)

Shabazz Palaces (echt uitstekende hiphop)

Dollar Signs (punk)

The American Analog (soort indie)

Circus Devils (vage psych rock)

Dallas Smith (country)

Dokken (favoriete band van GU)