Interview met Ruben Brekelmans in Trouw hedenochtend dat onmiddellijk door het lijdend voorwerp gereXtificeerd wordt. Dat de VVD'er is teruggefloten moge duidelijk zijn want dit soort regels verzint 'ie niet zelf en zijn na overleg tot stand gekomen: "Door onzorgvuldig formuleren van mijn kant lijkt het of ik een standpunt inneem over toekomstige coalitievorming. Dat was niet de bedoeling en is niet aan mij." Het kan niet anders of dat gaat over deze frase in het vraaggesprek met de kop Asiel is voor ons zo belangrijk dat een coalitie niet heilig is:

Maar wat rectificeert Vaagmans hier nou eigenlijk?

Dat een coalitie voor de VVD niet heilig is als er geen overeenstemming mogelijk blijkt over een stringent asielbeleid, is de hele reden dat het land volgende maand de gang naar de stembus maakt. Maar Brekelmans heeft het in zijn rectificatie over toekomstige coalitievorming. Is hij teruggefloten omdat hij eigenlijk over de val van het kabinet zegt: En we zouden het zo weer doen? De VVD'er die in 2021 begon als backbencher zonder baardgroei zit inmiddels met het zesde vakje op het huidige stembiljet in de kopgroep van de liberalen en is dus niet de minste. De asielwoordvoerder was bovendien de eerste VVD'er die niet langer samenwerking met de PVV wilde uitsluiten, een koers die daarna werd bevestigd door Dilan Yesilgöz. Maar nu dit geschutter in een landelijke courant, ondenkbaar dat dit in het tijdperk Rutte gebeurd zou zijn. Zou Ruben de Ratfucker op zijn kop hebben gekregen omdat hij te eerlijk is of is er iets anders aan de hand? U mag het zeggen.