Mijn idee om zo een idioot te bestraffen:

Rijbewijs invorderen

Boete van 2x de geïndexeerde cataloguswaarde van de auto. De indexering is 4% en wordt over het gehele kalenderjaar gerekend. Dus stel de auto is gekocht op 31 december 2021 en het vergrijp vindt plaats op 1 januari 2023 en cataloguswaarde bedroeg in het jaar van aanschaf €27.895 dan wordt de boete dus 27.895 x 1,04^3 is € 62.756.

Kan iemand dit niet betalen dan kan de persoon werkzaamheden verrichten die per dag dat naar volledige tevredenheid van de opzichter gewerkt is telkens 100 euro van de boete in mindering worden gebracht.

Dat is dus 627 dagen taakstraf.

Wil iemand zijn rijbewijs terug? Dat kan in het geval dat er door het wangedrag van de bestuurder geen persoonlijk letsel is toegebracht aan derden.

De minimale periode dat het rijbevoegdheid is ontzegd duurt 5 jaar. In die 5 jaar moet men 10 x per jaar een volledige dag op een gedragscursus. De kosten van de cursus bedragen 1000 euro per dag. Na het succesvol afsluiten van de cursus (examen kost 2500 euro) moet de overtreder opnieuw rijlessen nemen en opnieuw een examen afleggen. De rijlessen dienen te worden gevolgd bij een instructeur die speciaal is gecertificeerd voor dit soort overtreders. De kosten zijn moeilijk in te schatten, omdat pas na 5 jaar de lessen gevolgd mogen worden, maar ruwweg zijn die 2 x de kosten van de standaardrijlessen. Hetzelfde geldt voor het examen.

Dus ruwweg 75.000 euro + de kosten van opnieuw lessen en examen, dikke 80.00 euro.

Dat zal ze leren

Drankrijders

Grote snelheidsovertreders

Smartphone achter het stuur

Artikel 5-ers