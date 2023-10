Had ooit zo’n nestje bijen in een boom achterin mijn tuin. Vriend van mij is imker, hij kwam ze wel even weghalen. Ladder tegen de boom, nat sproeien met een plantenspuit, een gerichte tik en de hele tros belandde in een emmer. Theedoek en en een elastiek eromheen. Klaar. Zou je denken. Was het niet dat we ook nog op stap gingen, en hij de emmer meenam naar een studentenhuis waar een van onze vrienden woonde. Het leverde een aardig tafereeltje op, de meeste. bijen heeft hij uiteindelijk mee naar huis genomen en in een Bijenkorf gestopt. Bleek toch een vrij agressief volk te zijn waar hij snel weer afstand van heeft genomen. Het is niet altijd melk en honing zoals je ziet. Dit was mijn spreekbeurt.