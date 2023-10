Willekeurig topic over willekeurige Opsporing Verzocht Video, naar aanleiding van de wilelkeurige kop Klopjacht op man die 15-jarige neerschoot in Oss: ’Daad lijkt volstrekte willekeur’ in de T. zojuist. De politie heeft dus nieuwe beelden gedeeld van de willekeurige dader, maar tast kennelijk nog steeds in het willekeurige duister naar zijn identiteit. De willekeurige beelden van de willekeurige schietpartij die u in de willekeurige video hierboven kunt bekijken zijn inderdaad nogal willekeurig. Het willekeurige slachtoffer (overigens een vluchteling) maakt het naar omstandigheden goed, maar willekeurig in je rug geschoten worden is natuurlijk niet willekeurig zomaar wat. En dan nu de vraag, bent u, of kent u, het is ons willekeurig, deze meneer ("lijkt vrij jong", beetje willekeurige omschrijving van de politie), neemt u dan contact op met de willekeurige politie.