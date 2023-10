Jezus, die verkiezingsposter met die zak hooi...



- We zijn niet onafhankelijk van gas, we importeren nu LNG uit andere landen - tegen hogere kosten. Nadat we ons eigen gas jarenlang tegen een habbekrats aan de rest van de EU verkocht hebben, terwijl de burgers de hoogste prijs per kuub betaalden. Fijne "doeners".



- Europees kampioen zonnepanelen? Dat komt vooral door de (door accijnzen!) werkelijk waanzinnig hoge energiekosten hier. Burgers werd een afbouwende salderingsregeling voorgehouden zodat ze werden aangespoord in zonnepanelen te investeren, maar toen de energieboeren daar niet vanaf mochten stappen vragen ze nu een extra bijdrage via het vastrecht. Met goedkeuring van de "doeners" wordt zo jouw spaarrekening ingezet voor de vergroening.



- Waar zijn de kerncentrales? Of "doen" die niet meer mee? Je kan er immers geen huizen mee verwarmen.



En waar is het elektriciteitsnet dat al die zonnepanelen, windmolens, warmtepompen en Tesla's aankan? Als er nu iets is dat men voortvarend aan had kunnen pakken, dan was het het net wel: we weten hoe we dat moeten uitbreiden, hoeveel, wat het kost en hoe lang het gaat duren. Maar de "doeners" bleven op hun handen zitten.



- Al aan het lobbyen geweest in Brussel om de stroomprijs van de gasprijs los te koppelen zodat de stroom deze winter nog een beetje betaalbaar blijft? Jetten heeft zelf al aangegeven dat die hoge prijzen eigenlijk prima zijn: vooral gunstig voor groene leveranciers die dan (hopelijk) meer gaan investeren, en ze drukken op het verbruik. Kortom het is gewoon een verkapte belasting. Soms krijg je zonder "doen" voor elkaar wat je stiekem wilde.



Stem niet op de "doeners", dan zit je straks zonder licht in de kou. Stem op de mensen met verstand van zaken die zorgen dat we die doelen halen en daar een echt plan voor opstellen.