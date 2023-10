Ik heb in 1982 geleden dienstplicht geweigerd. Omdat een nuke elke gevechtshandeling nutteloos zou maken. Ook stond het me niet aan met allemaal kerels op een zaal te liggen. Had net leuke verkering.

Dus kort opgesloten in Nieuwersluis en wat maanden vervangende dienstplicht gedaan.

Maar wel een kruis achter m´n naam:

Ik kon geen studie volgen in een academisch ziekenhuis of een gemeentelijk ziekenhuis. Ook geen ambtenaar worden, leraar of politieagent.

Bij een veiligheidsscreening rondom het Kon.Huis kreeg ik die niet. 2002 schrijven we, 30 jaar later, nooit wat fout gedaan, nog geen parkeerboete.

Anno 2023:

ISIS tuig kan bij de VVD, een VOG krijgen of een leuke job.

Dit land was stuk maar het vaasje ligt nu in 100000 scherven.