Wij dachten eerst dat dit een grap was. Een of ander bakfietsredacteur van Het Parool die een klimaatklok had horen luiden en niet begrepen had waar de klepel hing. Maar nee. Er is echt een Kamerbrief van Rob Jetten. Met een echt advies, geschreven door twaalf (12!) gedragswetenschappers, die bij elkaar kwamen onder "onafhankelijk voorzitterschap" van de directeur van stichting Milieu Centraal, en betaald van onze belastingcenten. En daar staat het gewoon hoor. Er moet een verbod op "fossiele reclames" komen, omdat mensen door die reclames een verkeerd beeld van de werkelijkheid krijgen. No shit Sherlock. Dat is een beetje de bedoeling van reclames hè. Een verkeerd beeld van de werkelijkheid creëren. Maar het gekste is wel dit: de gedragswetenschappers hebben zelf ook een nogal vertekend beeld van de werkelijkheid van reclames. Leest u maar wat ze schrijven.

JA KOM NOU HE

Je kunt de tv niet aanzetten of er staat een of andere gast te vertellen dat zijn nieuwe tandpasta duurzaam is, er is duurzame friet, duurzame boter, duurzaam maandverband, hell, zelfs de Kruidvat adverteert met duurzaamheid duurzaamheid duurzaamheid, hier op GeenStijl hebben we ook duurzaam vlees, alles maar dan ook alles in reclames gaat om duurzaamheid, maar volgens deze "WETENSCHAPPERS" creëren reclames het valse beeld dat mensen NIET bezig zijn met duurzaamheid. Dan kun je met een paar buitenlandse onderzoeken van een paar jaar geleden lopen wapperen (je bent immers gedragswetenschapper) maar misschien moet je gewoon uit je eigen dichtgetikte bubbel stappen en een keer de tv aanslingeren voor je dit soort wartaal aan de Kamer stuurt. Wij willen EEN VERBOD OP VOORINGENOMEN WETENSCHAPPELIJKE ADVIEZEN VAN ONZE BELASTINGCENTEN. En wel nu. Essentieel, maar niet voldoende.

DIT willen ze van u afpakken