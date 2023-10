Wat ik me afvraag, wat als je in zo'n vlaggenzwaaioptocht gaat meelopen met een vlag als:

- Free free Palestine from Hamas!

- Palestine needs to be free! Remove Hamas!

- Hamas behind bars! Free Palestine!

- Hamas is killing our Palestine kids!

- We did not elected Hamas! Help us!

Hoe zal de meute daarop reageren? Zal dit errors veroorzaken in hoofdjes? Maar huh.. huh.. wacht eens.. huh.. uhhh.. ERROR.