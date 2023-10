Jaylinn (17) zei maand voor borstamputatie dat ze toch geen genderdysforie had

We zullen nooit beweren onze vibe-based analyses altijd zo'n twee jaar op de NPO vooruit lopen, maar het is natuurlijk wel zo. Hier wijzen we al jaren op de conceptuele onhoudbaarheden van transgender-ideologie. Het kinderlijk lineaire mensbeeld dat aanneemt dat het psychische leed van zeer kwetsbare minderjarigen verholpen is na een dubbele borstamputatie en hormoonbehandelingen. Hoezeer deze hype een kwestie van sociale besmetting was [ja, verleden tijd, want het is echt voorbij] in plaats van primaire, organische genderdysforie. En natuurlijk over de volstrekte ontoereikendheid van 'The Dutch Protocol', de 'wetenschappelijke' doctrine waar het gendertransitiebeleid van de meeste landen nog steeds op gebaseerd is.

Nou, inzake The Dutch Protocol begint de NPO nu dus ook wakker te worden, al is dat eigenlijk nog het minst urgente thema van de bovenstaande opsomming, maar goed, het is een begin.

"Het onderzoek waarop in Nederland de medische behandeling voor transgender jongeren is gebaseerd, deugt wetenschappelijk niet. Dat stellen vier vooraanstaande methodologen en een hoogleraar orthopedagogiek tegenover Zembla. (...) De methodologen zijn alle vier gespecialiseerd in het beoordelen van complexe wetenschappelijke onderzoeken naar behandelingen en medicatie. Gerard van Breukelen, methodoloog en statisticus van de Universiteit van Maastricht, somt een aantal kritiekpunten op en legt de nadruk op het ontbreken van een controlegroep in het Amsterdamse onderzoek: “Er is geen vergelijkingsgroep, en alle patiënten die puberteitsremmers kregen, kregen tegelijkertijd ook psychologische begeleiding, dus er liepen twee behandelingen naast elkaar.” Juist daarom is het ontbreken van een controlegroep funest, aldus Van Breukelen. Daardoor kan niet worden bepaald welke behandeling effectief is. “Die vraag kun je niet beantwoorden zonder controlegroep, we tasten volkomen in het duister.”"

De sociale wetenschap is geen van beide, benadrukken we andermaal. En dat blijkt nog maar eens extra uit het feit dat de bovenstaande Gerard van Breukelen de enige van de vier experts is die NIET ANONIEM, gewoon met volledige naam zijn zegje durft te doen.

"Omdat het onderwerp erg gevoelig ligt, willen de andere deskundigen anoniem blijven. Een methodoloog van het UMC Utrecht zegde een interview toe voor de camera’s van Zembla, maar kreeg vervolgens een negatief advies van zijn ziekenhuis. Hij zegt te horen hebben gekregen dat deelname ‘slecht zou zijn voor zijn carrière’. Het UMC Utrecht bevestigt dat de methodoloog het advies heeft gekregen zich niet uit te spreken over dit onderwerp, ‘omdat hier zoveel gevoeligheid achter zit’."

Dit is dus hoe vergaand debiel die sector nog steeds is. En het is diezelfde debiliteit die talloze kwetsbare minderjarigen voor de rest van hun levens onomkeerbaar getekend heeft. Enfin, vanavond op Zembla: dappere prof. dr. Gerard van Breukelen.



Instant Update - Transgender Netwerk Nederland heeft de uitzending nog niet gezien, maar stuurt Zembla preventief een brandbrief van 9 pagina's. "Media hebben een grote verantwoordelijkheid in hoe zij over minderheden spreken. Wij roepen BNNVARA op om geen negatieve invloed te worden in de cultuurstrijd om het bestaansrecht en het recht op toegang tot zorg van transgender volwassenen en jongeren."

Update - Ook Zembla voelt zich geroepen nog voordat de uitzending verschijnt zichzelf te rechtvaardigen: "Waarom wij een uitzending maken over het Nederlandse transgenderprotocol."

So much joy... (video na breek)

Ze is voorgelogen