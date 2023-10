Voetbal zou weer over voetbal moeten gaan. Niet over hoeveel mensen met een bepaalde kleur in een team zitten (zie van de week kritiek vanuit woke op de Arsenal vrouwenploeg), of je homo bent etc…

Het is wederom voor mij persoonlijk duidelijk wie er anti homo zijn maar dat wisten we toch al?

Maar ik ben ook niet zo voor dat hele regenboog vlaggetje wapperij.

Ik ben meer voor beleid.. als je merkt dat een homo in het team stelselmatig wordt gepest puur omdat ie homo is, dan pak je de pester(s) aan. In het professionele voetbal zou je het zelfs contractueel kunnen waarborgen.

Of transgenders die man waren en vrouw willen worden in een vrouwenteam mogen spelen is een heel andere discussie, dat gaat over eerlijk spel.