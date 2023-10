Toen ik klaar was met m'n studie in 1981 had ik een studieschuld van ƒ29500 gulden. Er was toen helemaal geen werk, de werkloosheid was heel hoog. Dat lost pas op zo rond 1994. De eerste twee jaar hoefde ik nog niet terug te betalen. Maar daarna moest ik de studieschuld in tien jaar tijd terugbetalen.

De ambtenaren gingen ervan uit dat je na twee jaar wel een normale baan in je opleiding had gevonden en je normaal kon betalen. Maar er was de regeling, ik weet niet meer hoe die heet, dat je minder hoefde terug te betalen als je inkomen lager was dan hun norm, maar dan moest je wel langer blijven betalen.

Alhoewel de rente toen torenhoog was, 12,75% in 1981, hoefden we dacht ik geen rente te betalen. Uiteraard doe je slim, als je geen rente hoeft te betalen, dan stel je dat aflossen zo lang mogelijk uit natuurlijk.

Op het laatst, toen ik 44 was, was mijn studieschuld nog een paar duizend gulden en was er de mogelijkheid dat je een kwijtschelding van een paar duizend gulden kon krijgen als je het restant in één keer kon aflossen. Dus ik toen naar mijn baas mijn handje omhoog houden, of hij me die ƒ7000 wilde lenen, dan zou ik het heel snel met overuren aflossen. Nou, vooruit, hij zag dat wel zitten, maar dan moest ik wel kopie deel III van mijn auto inleveren bij hem. Mijn bruine ogen waren toch niet blauw genoeg.

Zo geschiedt, op mijn 44e was ik van mijn studieschuld af. En een baan in mijn stiel, nou vergeet het maar, die waren er gewoon niet. Je kan wel studeren voor arts, maar er zijn er maar een paar die daadwerkelijk arts worden. Ook al ben je goed, het is die in de smaak vallen bij de woke keuringscommissie die het krijgen. Vooral de witte mannen horen daar niet bij.