: Als je huizen in het buitenland hebt, worden die in het buitenland belast. Om ze dan nog een keer te belasten in Nederland is absurd, en gebeurt dan ook niet (normaliter). Dat is geen ontduiken, want je btaalt dus wel, alleen niet hier.

Dat een Verstappen in Monaco woont om te voorkomen dat hij 50 mln per jaar mag afdragen voor NL, snap ik ook best. Want dat geld verdient hij ook niet in NL. Over de NL activiteiten van bijvoorbeeld merchandise betaalt hij overigens gewoon wel.

Maar wat denk je dat John de Mol betaalt hier? Ik mag toch aannemen dat hij ondertussen een Zwitsers paspoort heeft gekocht.

Mijn punt gaat om de "rijken" die geen honderden miljoenen verdienen, maar wel meer dan de helft van hun verdiensten direct moeten afgeven. En nooit ergens een toeslag voor krijgen. Maar die wel voor anderen moeten betalen, en ieder jaar een beetje meer. Totdat het teveel wordt, en men gewoon stopt en emigreert.