Ook aanwezig bij Verstappens vijftigste overwinning: Elon Musk. Onze Twitter-goeroe en ruimtepionier kwam langs in een Cybertruck prototype om dat andere bedrijf van hem te promoten. En promotie kan die pick-up wel gebruiken, want het gaat niet al te best. Niet alleen is er vier jaar na de presentatie nog geen truck bij een klant afgeleverd en is Tesla links en rechts ingehaald door concurrenten, ook moest Elon, eerlijk als altijd, tegenover investeerders toegeven dat Tesla met dit prestigeproject "zijn eigen graf heeft gegraven". De massaproductie van dat hoekige Cyberpunk 2077-design en die grote roestvrijstalen platen blijkt duur, moeilijk en moeilijk duur. Wat dat doet met het prijskaartje van Elons nieuwste speeltje? Geen idee. Dat horen we pas op 30 november als de eerste productieversies tijdens een gelikt persevenement aan klanten (lees: Tesla-investeerders en journalisten, red.) worden geleverd. Tot die tijd moet u maar gewoon op de visie van Lord Musk vertrouwen. Die maakt uw auto's tenminste Al Capone-proof (zie na de Lees verder) en dat is ook wat waard.

Grondig getest

Prototypes plots overal

Groetjes vanuit de bubbel