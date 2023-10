NOS, we vergeven je de afgelopen weken: dit is een uitstekende foto

Jongens, we kunnen wel blijven doen alsof Nederlands een taal is in plaats van de stenografie van een middelgrote Duitse holding, maar wie houden we nou voor de gek. Engels is de voertaal van weelde, liefde en the global village en hoe sneller u de 'Nederlander' dat omarmt hoe beter voor uw portemonnee en de diversificatie van uw erotisch kapitaal. 's Lands terrassen waren al ontzet, maar nu begint de victorie ook in "winkels".

"Verschillende grote winkelketens zeggen medewerkers te verwelkomen die het Nederlands (nog) niet machtig zijn. Niet alleen vanwege de krapte op de arbeidsmarkt, maar ook voor de diversiteit, blijkt uit een rondgang van de NOS. Bij Zeeman was Nederlands een vereiste, maar dit jaar veranderde dat. "Sinds de arbeidsmarkt zo krap is geworden is Nederlands geen harde eis meer", aldus een woordvoerder. "Dit geeft ons iets meer ruimte; we kunnen wat makkelijker mensen plaatsen."

Zoals het de Zeeman vergaat, zo vergaat het de natie, en het vergaat de Zeeman goed.

Grotere foto voor de grotere smeerberen

Zeemanslingerie voor MANNEN: