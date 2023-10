Het kan u niet ontgaan zijn dat er de laatste dagen nogal wat discussie is ontstaan omtrent de verslaggeving over het gedoe tussen Israël en Hamas in het algemeen en het "bombardement" op een ziekenhuis dat tot "500 doden" leidde in het bijzonder. Je zou op zo'n moment van de journalistieke vlaggenschepen der natie diepgaande introspectie en kritische reflectie verwachten. Maar niets van dat al.

Bij de NOS werd er op vrijdagavond een of ander bureaucratisch gedrocht gepubliceerd waar zo lang over is vergaderd dat het eerder op het liveblog van GS dan op de eigen site verscheen. Bij NRC werd de voorpagina gerectificeerd in een hoekje op pagina 17 en was de Ombudsman vooral druk met de vakantie-uren van de betrokken redacteuren, en hoe die gecompenseerd gaan worden voor het aanstaande reisje naar Saoedi-Arabië. Het Parool heeft alleen persoonlijk aan de helft van het abonneebestand (Leon de Winter) excuses aangeboden en bij RTL Nieuws zijn ze druk met het bestuderen van spreeuwen. Het AD heeft Journalistieke Integriteit drie jaar geleden wegbezuinigd en focust nu op het A/B-testen van koppen bij de column van Kitty Herweijer en heeft lootjes getrokken wie de artikelen 'Dik tevreden met mijn tiny house op de Gaza Strook' en 'Wanneer moet je een kolonist op de West Bank die van links komt voorrang geven?' mag schrijven. De Volkskrant had op zich een aardig stukkie maar heeft nog steeds de lijkengeur van 40 gefactcheckte baby's aan zich hangen. Khalid en Sophie hebben helemaal niets van zich laten horen maar dat is vooral heel erg zielig voor Ramsey Nasr die zo betrokken is dat hij er op nationale televisie eindelijk weer mee in de spotlights mocht staan (en daar wijdde RTL Nieuws dan weer wél een stukje aan).