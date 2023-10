De overheid is er voor de vluchteling en de nareiziger. Die uit Soedan vlucht en na 2 jaar weer fijn op vakantie/familiebezoek gaat naar.... soedan. De overheid is er niet voor de nukubu.

Woningnood.

200k extra inwoners op jaarbasis. Voor de woningnood maakt het niks uit waar ze vandaan komen. 200k extra hoofden per jaar in NL. Dat is 100k woningen. Die hebben we dus nodig. Niet om het tekort op te lossen. Nee. Om het tekort niet verder op te laten lopen. Om het tekort terug te brengen ook nog 100k woningen. Das minimale benodigde productie van 200k woningen per jaar. Dan heb ik het nog niet over rugstreeppadden, natura 2000 gebieden, co2 idioten, gebrek aan vaklieden en gebrek aan materialen etc etc. De happy flow is we bouwen jaarlijks 200k huizen en dan komt het goed. Onder de bezielende leiding van "Hij kan niks" Hugo de Jonge.

Bouwproduktie 2022? 74.000 woningen. Tekort: 126.000 huizen. Nieuw target voor produktie 2023: 215.000 woningen.

Wil er iemand een gokje wagen hoeveel er dit jaar zal worden gebouwd?

Er is maar 1 oplossing. Geen bevolkingstoename.