"Het is ongelukkig, maar het kan de zondag wel iets leuker maken", zo nuanceerde Verstappen vrijdag het verliezen van de pole position van deze race door track limits, waardoor hij deze avond vanaf P6 start. En een leuke Grand Prix kunnen we wel gebruiken na de slaapverwekkende sprintvertoning van gisteren. Met zijn snelheid zat het wel goed, dus alles wijst erop dat de Nederlander vandaag zonder problemen naar de kop van het veld kan rijden om wederom een Wilhelmus over de F1-speakers te laten schallen. Uw voorspelling voor het aantal ronden dat het duurt voordat Max op P1 ligt, mag zoals gebruikelijk in de reaguursels. Achter Max speelt zich een overlevingsstrijd af, waarbij Perez vecht voor zijn stoeltje bij Red Bull die hij dreigt te verliezen aan Daniel Ricciardo. Om zijn plek te behouden moet de Mexicaan minstens de tweede plek in het kampioenschap veroveren. In de tussenstand stond hij voorafgaand aan het weekend nog 30 punten voor op Lewis Hamilton, maar het Britse modepopje is sneller en snoepte gisteren al drie punten van die voorsprong af. Met Lewis op P3 en Checo op een teleurstellende P9 wordt het een moeilijk verhaal voor Max' falende collega. Vanaf 21:00 uur gaan we zien wie dit duel wint in het Wilde Westen van de F1-kalender. Let's go!

