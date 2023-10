De politie Rotterdam is een klopjacht geopend op Bretly Dorder (24). Bovenstaande karpatenkop wordt er van verdacht vorige week aan het Handelsplein in de Maasstad psychiater Jean van Griensven te hebben neergeschoten en zijn huis in brand te hebben gestoken. Ook heeft hij VANNACHT in Zutphen iemand neergestoken. De politie: "Dorder wordt beschouwd als uiterst- en vuurwapengevaarlijk [sic]. Het is van het grootste belang dat hij snel wordt aangehouden om verdere incidenten te voorkomen." Serieuze shit dus, niet zelf benaderen. Nederland hou je veilig, er loopt een gek los rond.

Update 16:44 - Dorder is volgens de politie actief op chatboxen als homo-ontmoetingsplek Bullchat en waarschuwt gebruikers direct contact op te nemen als ze hem daar tegenkomen.