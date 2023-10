Gisteren in NRC: "De nieuwe lijsttrekker van de VVD, Dilan Yesilgöz, vindt dat de Haagse politiek, ook haar eigen partij, te druk was met zichzelf. En te weinig naar mensen heeft geluisterd." Vandaag vastgelegd door een RTL-journalist: "Yesilgöz gaat de straat op, spreekt twee jongens aan die volledig gescript lijken en natuurlijk VVD stemmen, en dan zit het er al weer op en gaat ze er in de dienstauto vandoor." Uw nieuwe bestuurscultuur keihard aan het werk. Meer luisteren naar mensen, maar dan wel als het ingehuurde vvd-mensen zijn die precies zeggen wat u ze van te voren heeft ingefluisterd. En dan kan je je wel verdedigen met je drukke agenda en belangrijke ontmoetingen met Franse ministers, maar het gebrek aan tijd is niet het probleem. Het gaat om dat geënsceneerde gesprek. Dat geveinsde contact met de burger dat geen contact met de burger is. Geregisseerde pr-momentjes die absoluut niets veranderen aan de kloof tussen de burger en de politiek. Niet dat de vvd zich daar druk om maakt, want de oorlogskas loopt daar inmiddels dusdanig vol dat ze Dilan in de laatste weken voor de verkiezingen zo vaak op uw netvlies kunnen gooien dat ze de straat niet meer op hoeft te gaan. Misschien maar beter ook, want anders loopt ze nog het risico een gewone burger te spreken.

Goh

Dat tijdgebrek was dus niet het probleem...