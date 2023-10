Fraaie versie! Maar ik dacht dat Bobby Orlando hier ook al de hand in had gehad? Maar zo te lezen niet? Of was Patrick Cowley hier ook nog niet bij? Vragen, vragen... Qua Bobby "O" doet me dit flashbacken naar 28 januari 1982, een regenachtige donderdagmiddag in de Pannenkoekstraat in Rotterdam, alwaar ik met een klasgenoot die later iets met house zou gaan doen, was. We waren in die importplatenzaak en de eigenaar vroeg of we nog even wilden blijven hangen want Devine zou zo nog even langskomen. Die zou die avond optreden in Alcazar in Puttershoek. Waar ik toevallig zelf nog woonde ook, in het dorp dan. In de voormalige boerenschuur waar Jan van der Pligt de roemruchte maar zeer succesvolle discotheek van maakte die veertig(!) jaar heeft bestaan, heb ik trouwens nog tussen de aardappels gespeeld, toen de boerderij nog van boer Van den Berg was en het 1975 was. Maar Devine, die was in de middag nog even bij -hoe heette die zaak nou ook alweer, niet Midtown toch, die zat op Zuid? Maar 28 januari was toevallig óók nog mijn 14e verjaardag, dus ik kocht de 12¨ van Shoot Your Shot en vroeg aan Devine of hij (was niet in z'n trav-outfit op dat moment) de hoes wilde signeren. En er nog wat bij wilde zetten omdat het mijn verjaardag was die dag. Dat kon, "To Arnold H.B. Devine" werd het. Grappig, via de klasgenoot kwam ik bij het bezitten van een LP van Bobby Orlando uit. De 12" van Passion van The Flirts heb ik ook nog. Leuke muziek, nog steeds. Maar daarna vond ik Accept leuker. De plaat met de brandende Flying V op de hoes en dit briljante nummer heeft een typisch Duitsch intro: youtu.be/tTeXBTStek0?si=B0sVMrkP7LuEK...