De Nederlandse justitie vindt Taliban-vlaggen ("een geloofsbelijdenis") in Utrecht prima, maar een beetje de persvrijheid beschermen ho maar. In 2018 bleek het OM journalisten af te luisteren en nu blijkt het OM nog steeds journalisten af te luisteren. En wel in de zaak SYWERT en de stichting Relief Goods Alliance BV. Dat het niet zo lekker gaat met de jonge ondernemer is duidelijk, en kennelijk was hij vorig jaar op het niveau dat hij De Correspondent, het medium dat nooit te beroerd is misstanden wit te wassen met een sausje van kritische distantie, nodig had. "In het kasteel Hackfort (lol een kasteel ook echt, GS) hadden drie medewerkers van journalistiek platform De Correspondent, onder wie de hoofdredacteur Rob Wijnberg, afgesproken met Van Lienden en zijn medeverdachten Bernd Damme en Camille van Gestel." Dat mag dus gewoon in een vrij land, maar het FD meldt nu dat het OM dat gesprek heeft afgeluisterd. "Mediarechtadvocaat Jens van den Brink (Kennedy Van der Laan), niet betrokken bij de zaak, spreekt van 'een doodzonde.' Waarheidsvinding is belangrijk zegt hij. 'Maar een vrije pers is belangrijker. Bronnen moeten vrij met journalisten kunnen praten. Alleen zo kunnen misstanden aan de kaak worden gesteld. Als dit echt is gebeurd, is dat ongelooflijk" Zeg dat wel mediarechtadvocaat Jens van den Brink. Ongelooflijk.

Hub Rob