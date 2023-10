Herstelbetalingen....

Ik moet weleens denken aan die grap van Toon Hermans over de verjaardagen binnen de familie. Aanvankelijk, zo vertelt hij, gaf iedereen mekaar cadeautjes, maar op den duur werd duidelijk dat je op je verjaardag van alles geschonken kreeg wat je niet wilde of niet kon gebruiken. Dus werd er besloten om over te gaan op een envelop met geld, zodat iedereen zelf na het feest kon kopen wat-ie wilde. Omdat iedereen mekaar kende en men kennelijk geen scheve gezichten wilde, bleek na korte tijd dat het bedrag in de envelop bij iedereen hetzelfde was geworden, en dat het uiteindelijk resultaat het rondpompen van vaste bedragen was. Dus werd besloten tot een volgende stap. Men gaf elkaar op verjaardagen voortaan een lege envelop.

Zo is het met herstelbetalingen ook, denk ik dan, een soort van verplichting die met gemak doorgeschoven kan worden naar weer een andere verplichting. Gaan we de geschiedenis bevragen dan is er altijd wel een moment te vinden waarop we kunnen zeggen dat we iets tegoed hebben van een ander, en voor die ander geldt ipso facto hetzelfde. Vóordat de 'blankes' in Zuid Afrika landden was er het Zoeloe-rijk, geleid door Shaka, die niet bepaald zachtzinnig omging met de leden der vele, vele stammen die hij wist te onderwerpen. Er is bij mijn weten achteraf nooit sprake geweest van herstelbetalingen. En de kleurlingen die nu beweren af te stammen van de Hottentotten, het lijkt erg op wat je in de VS ziet, lieden die zich met terugwerkende kracht tot Khokhoi verklaren, of, zoals je het nu zou zeggen, zich als Khokhoi identificeren. "Ik voel me een Hottentot, dus bén ik een Hottentot".

Als de hele wereldbevolking, op basis van nauwkeurige historische feiten die eeuwen en eeuwen zo niet millennia teruggaan, om herstelbetalingen zou gaan zeuren, dan krijg je zoiets als wat Toon Hermans beschreef, een rondpompen van geld waarbij uiteindelijk vast zal komen staan dat niemand er iets mee opschiet..