We hebben er even over nagedacht in de context van veel belangrijkere internationale ontwikkelingen, maar we moeten het toch hebben over de verwarde man die nationale knuffelnonbinair Tim Hofman wilde vermoorden, maar zich na twee halfslachtige pogingen toch maar overgaf aan de politie. De BOOS-ep die Tim & TV-Kleega’s daarover gemaakt hebben, is namelijk best goed & belangrijk (en heus geen ego-document over Tim het Slachtoffer), want: zoals deze Verwarde Man, lopen er een boel los rond in Nederlandje. In dit geval toonde het zachte wandje van zijn Facebook-isolement conservatief islamisme, waardering voor Andrew Tate, videootjes van Baudet over seksuele voorlichting in kinderboeken en vooral: veel verdriet en woede over hoe zijn ex zijn kinderen bij hem weghoudt, hetgeen zich uit in toenemende vrouwenhaat. Van vrouwenhaat is het maar een klein stapje naar het willen vermoorden van Tim Hofman natuurlijk. Maar vooral interessant is de uitgezoomde overlap tussen al dit soort ‘saladebargestoorden’, die uit een ruim buffet van waanfruit, complotkomkommers, gendervermicellisoep en religieuze sausjes kiezen om voor zichzelf goed te praten dat woke/extreemrechts/de joduh of wie dan ook de échte schuldigen zijn aan hun eigen individuele leed, pijn & verwarring. Derhalve: kijktip. En tevens zijn we van mening dat OOK TIM HOFMAN BESTAANSRECHT HEEFT, JA.