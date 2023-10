De tijd is aangebroken om de partijen die de laatste 12/13 jaar in de regering zaten te lozen.

VVD, D66, CDA, CU en ook de PVDA hebben grote blunders gemaakt en daarmee de hard werken de Nederlandse bevolking in de afgrond geflikkerd.

Dat zijn allemaal partijen die voor de verkiezingen van alles beloven en na de verkiezingen de hard werkende Nederlanders nog dieper in de afgrond flikkeren.

Ook zijn die partijen smerige leugenaars en geven geen fuck om de Nederlandse bevolking, VVD (Volk Val Dood).

Diverse politici van die partijen krijgen een harde plasser als het over oorlog gaat en leveren heel erg graag veel dodelijke wapens om oorlog te voeren.

Het is beter om over oorlog te praten over vrede, dan geweld waarbij heel veel jonge mensen sterven.

Verbeter je eigen land, voordat je de wereld wilt verbeteren ( is ook een betere oplossing voor Amerika).

Ook is de Europese Unie ernstig ziek en denken dat je met boetes en sancties een betere wereld creëren.