Niet dat we zo mordicus tegen windmolens zijn (nou ja, wel een beetje) maar wat ons vooral tegen de borst stuit is hoe van die gretige carrièrepolitici in gemeente, vroeger meester van groep 6 en toen ging-ie wat doen bij GroenLinks omdat-ie biologie zo'n leuk vak vond, zonder enige mogelijkheid tot verweer die dingen gewoon bij burgers voor de neus kwakken, en ze daarmee keihard in de wind zetten. Zo'n gemeenteraadclown zit na een paar jaar weer elders te beunhazen maar de bewoners zitten zeker twintig jaar tegen een windmolen aan te koekeloeren, met alle gevolgen van dien. Een van de schrijnendste voorbeelden is natuurlijk Amsterdam. Daar zouden de 200 meter hoge torens voor de neus van de GroenLinks-stemmende windmolenlovers op IJburg komen, tot die GroenLinksers heel hard begonnen te schreeuwen en schreien met z'n allen, en toen dacht de gemeente: ach ja we gooien ze gewoon voor dat PVV-volk bij Tuindorp. Inspraakavonden hebben dan geen enkele zin meer, want Amsterdam staat erom bekend te negeren wat burgers nodig hebben (bouw een brug en rot eens op met je achterlijke kneuzenkabelbaan), en die Zita Pels van Klimaatzaken spoort al helemaal niet.

MAAR!!!! De provincie!!!! De provincie treedt nu op tegen die hallucinante Amsterdrang om te laten zien dat de stad (en die malle energiecoöperatie met 3.000 happy few-leden) het allerbraafste jochie van de klimaatklas is. "Instemming van Provinciale Staten had daarmee een formaliteit kunnen zijn, maar donderdagavond bleek dat de gekozen volksvertegenwoordigers in de provincie zich daar niet bij neerleggen. Veel partijen noemen de door omwonenden gevreesde overlast als reden om de vvgb niet af te geven. Ook maken bezwaren vanuit Zaanstad, Oostzaan en Landsmeer veel indruk. Veel fracties vinden dat Amsterdam te weinig heeft stilgestaan bij de buurgemeenten en woningbouwplannen die daar nu mogelijk op losse schroeven komen te staan." Oftewel: "Daarmee wankelt het eerste windpark dat Amsterdam wil neerzetten buiten de haven." HALLELUJAH hee.