Het is te dom om te verzinnen maar die Geldmaat :) heeft dus een eigen slogan. Die slogan luidt: "Geldmaat de geldautomaat voor iedereen." Geen interpunctie, gewoon: Geldmaat de geldautomaat voor iedereen. Voor iedereen behalve voor iedereen die geld nodig heeft, waar zou u vanavond in het café nou 50 euro cash voor kunnen gebruiken he, want die pinjoekels liggen er de godganse tijd uit. 5,7 procent van de automaten was in september defect. En zo begint het dus, mensen. Zeg niet dat Thierry Baudet ons niet heeft gewaarschuwd nadat hij een paar kraaltjes van zijn abacus heen en weer heeft gesjord en tot een conclusie kwam. Want nu is 5,7 procent kapot en straks is 10 procent kapot en dan is 100 procent kapot en dan MOETEN WE ALLEMAAL MET CASH BETALEN. Zo begint de War on Pin, lieve mensen. Oh nee wacht, allemaal precies andersom. Maar dan nog! Schuld van het WEF!

PS Regionaal haakje: de storing van de pin in Doornspijk duurde 27 dagen