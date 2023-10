Even allemaal helpen zoeken. Bent u, of kent u, iemand die onlangs ineens met 2244 portofoons liep te communiceren via het beveiligde netwerk van de Nationale Politie? Dat zou dan goed uitkomen want de politie is 2244 portofoons kwijt. Nu denkt u natuurlijk 'ja dat gaat toch zomaar niet, dan kan de politie die dingen toch gewoon uitzetten?' maar dat gaat dus zomaar wel. "Het grootste deel van de vermiste 2244 portofoons is door de politie uitgeschakeld. Maar alleen al in Rotterdam zijn er 450 portofoons actief, waarvan de politie niet weet wie ze in handen heeft." Dat zijn natuurlijk allemaal vakmensen die toevallig wel een portofoon kunnen gebruiken zoals koeriers, beveiligers, chemici en andere volslagen onschuldige burgers met allemaal volslagen onschuldige plannen. "Zo'n apparaat ligt naar alle waarschijnlijkheid ergens in een la of kast op het politiebureau, maar het valt ook niet uit te sluiten dat ze enige tijd zijn rondgegaan in het criminele circuit. De politie schat zelf dat die kans "nihil" is." Oooh. De politie zegt dat de kans nihil is. Dezelfde politie die niet zes of zeven of drieëndertig maar tweeduizendtweehonderdvierenveertig portofoons kwijt is. Dan is het in orde hoor. Het is maar goed dat ze de helft van de tijd überhaupt niet functioneren (de portofoons, red.).