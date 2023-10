Vandaag definitief uit, te bestellen en in de schappen van uw favoriete muziektoko: Hackney Diamonds van The Rolling Stones. Platenzaken hadden gisterenavond al een launchparty met een luisteruurtje, heel veel boomers en een verkoopmoment om 00.00 uur. En heel eerlijk: we hebben ons nooit heel hard geïnteresseerd in The Rolling Stones, het kwam nooit binnen, het beklijfde zelden, het was vooral heel saai en nu hebben we natuurlijk ruzie met iedereen in de panelen. De platenzaken hebben hun best verkopende album van het jaar in ieder geval weer binnen en iedereen is helemaal lyrisch dat Mick Jagger weer in 'topvorm' is. Want let maar op: 'topvorm' is het favoriete woord van muziekrecensenten als het gaat over The Rolling Stones. Laatste plaat met Charlie Watts op drums. Nou nou poeh poeh, ze zijn weer in topvorm hoor! (Geen idee)

Stones-fans, hebben bij vrouw een get out of jail free-card gespeeld

Blink-182 (punkgoden)

Chris Shiflett (soloproject van Foo Fighters-gitarist)

Dog Eat Dog (legendarische hardcorepunkers)

Rival Sons (van die reclamemuziek)

Eli Paperboy Reed (funk, met hier een Motörhead-cover)

Bombay Bicycle Club (indie)

Bad Rabbits (soort funkrock)

Boys Like Girls (rock)

James Barker Band (country)

Knuckle Puck

Clowns (punk)

Cirith Ungol (GU's hoekje)

Asagraum (GU's hoekje)

Diabolic Night (GU's hoekje)

Go Ahead And Die (GU's hoekje)

Within Temptation (ach ja die pleuren we ook in GU's hoekje)