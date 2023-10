Omdat de plaats het dichtst bij de ingang altijd vrij is, let er maar eens op .. vandaag ook weer bij de begrafenis de plek voor de deur vrij en even later voor de nazit aan de Limburgse koffietafel de parkeerplek bij de ingang vrij.. Statistisch gezien de meeste kans dat anderen hem al eerder hebben ingeparkeerd omdat ze dachten dit is mijn beste en laatste kans op een vrije plek.. Of het nu bij de Kaufland de Hornbach of de Sligro is, de smoel staat altijd voor de deur.. En een plek die toch vaak onbenut is kan dus makkelijk omgetoverd tot laadplek want niemand mist hem uiteindelijk toch ;) p.s. Bij vd Valk hotels is de oplaadplek vaak juist helemaal achteraan het terrein..