Heb het al eerder gezegd, maar het is helemaal niet vreemd dat mensen VVD stemmen.

Met de meeste mensen in Nederland gaat het eigenlijk best goed. Tuurlijk, zorgen om immigratie en criminaliteit, maar als je in Apeldoorn Bokkedoorns (of zo iets) woont - lease-auto voor de deur, boodschappenwagentje voor je vrouw, speeltuin en AH om de hoek, fijne buren, vakantie hier, stedentrip daar, lekker voetballen op zaterdag (3e helft!), bezoekje schoonouders (gaap) op zondag en op maandag weer achter de computer kruipen als accountmanager klein zakelijk - heb je daar nu eenmaal niet direct last van.

Je bent rechts, maar vind het wel prettig om fatsoenlijk te blijven. Je gunt een ander wat, maar er zit een grens aan. Je wil niet geassocieerd worden met tokkies en hun platte praat (al kun je soms ook wel eens een lekkere foute grap maken na een hertog jannetje teveel) en vind het fijn dat er verschillende mensen in Nederland wonen. Vooral in de wijken waar je niet komt, natuurlijk.

Klimaat is belangrijk, maar niemand moet aan je barbecue en vakantie komen. Israël/Palestina; twee vechten twee schuld, maar het is vooral ver van je bed. Je wil eigenlijk dat er niet zoveel verandert. Dus ja, dan maar VVD stemmen. Maar onder protest want ja, klaag, klaag, mopper, mopper, het moet en kan beter gaan in Nederland. Maar dat is voor een volgende keer. Eerst even genieten van de cappuccino uit de automaat (verrassend lekker!) en bijpraten met Karel van de binnendienst en naar de tieten van Yasmine kijken (jammer dat ze een hoofddoekje draagt, maar ze mag er zeker wezen).