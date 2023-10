Die laatste in is de essentie: er is een inconsistent beleid. En dat blijft, en dat was altijd al of je het nu liberaal of communistisch noemt (of anderszins). In die zin: consistent. Beetje: regression to the mean.

Veel zaken heb ik al met mate en met subsidie aangeschaft. Het lijkt de kosten wel wat te drukken. Zonneboiler valt me tegen. Houtkachel verwarmt vele ruimten. De diverse zonnepanelen op diverse locaties doen het an sich, vanaf zo'n beetje begin 2000. Of ik de investeringen terug heb verdiend? Zou kunnen.... Ach het is gewoon leuk om te zien dat je globaal minder kosten hebt aan energie.