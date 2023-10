Joran blijft een leip mannetje. Hij heeft de waarheid achter haar dood altijd als onderpand voor onderhandelingen achter de hand gehouden. En nu kan hij de waarheid inruilen voor een forse strafvermindering (omdat de straf voor afpersing parallel aan de straf in Peru uitgezeten mag worden). Toch heeft hij nog wel een probleem: als het lichaam van Natalee in de oceaan verdwenen is, dan kan hij zijn daderkennis daarover niet meer omzetten in bewijs voor zijn verhaal ("no body, no case"). Vandaar waarschijnlijk ook de leugendetector om bij gebrek aan direct bewijs zijn verhaal te kunnen staven. En natuurlijk ook het argument: [Johan Derksen modus on] En die Natalee types, die hebben het natuurlijk ook wel een beetje over zichzelf afgeroepen [Johan Derksen modus off].