Woensdag 11 oktober

... Promise was that I

Should Israel from Philistian yoke deliver;

Ask for this great deliverer now, and find him

Eyeless in Gaza at the Mill with slaves ...

Samson Agonistes, John Milton

De lezers van dit kroniekje weten natuurlijk wie Samson was (ja, die van Delilah), en de verzamelde werken van John Milton liggen op hun nachtkastje. Goeroe Aldous Huxley liet zich inspireren door Milton en schreef Eyeless in Gaza, met Brave New World zijn beste boek. Menno ter Braak schreef een deftige recensie over Huxley’s roman en deze site houdt het lekker simpel, terwijl het een gruwelijk ingewikkeld boek is:

De titel van deze roman is ontleend aan Milton's beschrijving van Simson als Eyeless in Gaza at the Mill with slaves. De hoofdpersoon, Anthony Beavis, is intelligent genoeg om er een eigen mening op na te houden. De omstandigheden hebben hem in staat gesteld een economisch onafhankelijk leven te leiden. Emotionele banden met een familieleven tomen evenmin zijn vrijheid in. Zonder enige morele strijd verovert hij zich de objectiviteit van de filosoof en de zelfverloochening van de religieuze mens. Het hoofdthema is zijn ontwikkeling van knaap tot volwassene en zijn ontdekking op middelbare leeftijd dat zijn zelfzuchtige vrijheid geen vrijheid is, dat de houding van filosofische objectiviteit en van 'heiligheid' die hij zich heeft aangemeten, op geen enkele manier overeenkomt met authentiek leven.

Eyeless in Gaza was natuurlijk ook het duo Martyn Bates en Peter Becker, bekend van onder andere Kodak Ghosts Run Amok, New Risen en Veil Like Calm.

Matjes en zuurkoolsnorren

Ik kan me amper nog voorstellen dat ik in die new wave periode net zo’n kapsel had als Bates en Becker. Zouden Feyenoord-voetballers uit de late jaren zeventig/vroege jaren tachtig nooit moeten lachen om hun matjes en zuurkoolsnorren uit die tijd? Type Mantafahrer, nog steeds actueel in Rotjeknor en grote delen van Brabant en Limburg.

Ik heb dat ook met al die hipsters van nu, met die bespottelijke baarden en snorren, alsof ze iets te verbergen hebben, een hazenlip en/of een blotebillengezicht. Die moeten zich over twee jaar toch dood schamen als ze naar de foto’s kijken?

Ik ben altijd een windvaan geweest en moet ongeveer acht verschillende haardrachten hebben gekend: coupe Jimmy Osmond, blues, rock, soul, funk, disco, punk, new wave, coupe Mink de Ville en coupe Herman Brood. Midden jaren zeventig had ik heel lang haar dat mijn moeder elke dag waste en föhnde. Ik zat toen nog onder de puisten en mee-eters, en die schroeide ik weg met behulp van de infraroodlamp van mijn moeder, en daarna plamuurde ik mijn hele bek dicht met Clearasil (vleeskleurig).

Als het slachtveld op mijn smoel pijn deed, spoot ik er odeklonje van mijn moeder op. Op zo’n manier word je natuurlijk wel de joker van de middelbare school. Tegenwoordig laat ik voor 5 euro de tondeuse over mijn kalende kop jakkeren: Kort Amerikaans. Heerlijk! Nooit meer gezeik voor de spiegel.

Veel mannen van mijn leeftijd hebben hun hele persoonlijkheid rond hun haar opgebouwd, en voor die gasten is kaal worden de hel. Ik vond nog een kiek uit de ouwe doos, genomen in Gaza tijdens een of andere blokkade. Die potloodventersjas, die laarsjes, dat haar, die vieze blik (kater des doods): alles één groot cliché. Een pathetische Kuifje.

De moraal van dit verhaal? Gaza: how can I make this about me.

P.S. Misschien wel leuk om zo’n regenboogloper te schenken aan het nieuwe, door Nederland te betalen, ministerie van Pogroms in Gaza.

Donderdag 12 oktober

Karpatenkop en Joop-vleermuis Mihai Martoiu Ticu slaat weer toe.

Dagblad Trouw - fout na de oorlog - is nu echt door de alle schrijvende activistische apen heen en trok de knettergekke polder-Ceaușescu Mihai Martoiu Ticu (Politiek, filosofie, argumentatie, internationaal recht) uit zijn Roemeense praalgraf. What’s next: Peter Breedveld die een lofzang houdt op het naakttoerisme in de Gazastrook?

Ticu is een ongevaarlijke lopende gek en een eenmotorige mug. Hij bestookte de Volkskrant regelmatig met woedende brieven naar aanleiding van mijn columns, en die brieven (die ik wel kreeg via de krant maar die nooit in de Volkskrant werden afgedrukt) zette Vlad met met het Spietsende Potlood als publicatie op zijn c.v.

In 2017 schreef ik de column Jodenvrees. Ik had alle vrijheid bij de Volkskrant, zoals blijkt uit dit cursiefje:

Jodenvrees (de redactie maakte daarvan Dat Donald Trump de Unesco een toontje lager laat zingen, is een goede zaak)

Ik moest gniffelen toen Donald ‘wie betaalt, bepaalt’ Trump twitterde dat de UNESCO geen centjes meer van hem krijgt. Boontje komt om zijn loontje. De prioriteiten van het clubje in Parijs zijn officieel Afrika en de gelijkheid tussen man en vrouw, maar de UNESCO haalt vooral het nieuws met zottenklap over Israël en het zionisme. Die krankzinnige obsessie met joden zie je ook bij de Verenigde Naties, net als de FIFA een open inrichting waarin dictators van bananenrepublieken en islamofascistische heilstaten om het hardst door elkaar heen krijsen, al dan niet in klederdracht. De retoriek is simpel: de Verenigde Staten, Israël en de internationale jodenheid zijn de wortels van het wereldwijde kwaad. Het morele faillissement van wat ooit begon als de Volkenbond werd pijnlijk bevestigd toen de misogyne Saoedische koppensnellers de toko VN-mensenrechten opkochten en als kers op de taart ook nog het lidmaatschap van de VN-vrouwenrechtencommissie cadeau kregen.

The Donald, bepaald geen filosemiet, maakte zich al een poosje druk over de UNESCO-obsessie met Jeruzalem. Zo verklaarde de UNESCO dat joden geen enkel historisch recht op de Tempelberg hebben. Mohammedanen daarentegen wel. Het bewijs van de islamitische claim is een hoefafdruk in een rots van Boerak, het gevleugelde paard van Mohammed. Op Boerak maakte de profeet een nachtreis naar de hemel. Boven die rots met de hoefafdruk staat nu de gouden Rotskoepel.

Adnan Hoesseini, de gouverneur van Oost-Jeruzalem, vertelde mij ooit zonder blikken of blozen dat de hoefafdruk echt was en dat archeologen nooit enig bewijs hebben gevonden voor het bestaan van de joodse tempel. Daar had hij gelijk in, want er is nog nooit gegraven op de Tempelberg. Dat moet je namelijk eerst de Rotskoepel ontmantelen en daar komt bonje van. Graven onder de berg is ook niet verstandig. In 1996 opende premier Netanyahu een tunnel bij de Tempelberg. Moslims vreesden een complot en er braken rellen uit: 16 Israelische soldaten en 70 Palestijnse agenten lieten het leven.

De Palestijnen hadden een punt, want ooit wilde de messianistische Joodse Ondergrondse de Aksa-moskee, die naast de Rotskoepel staat, opblazen via het tunnelnetwerk onder de tempelberg. Een horroscenario.

Er zijn voldoende bronnen die op het bestaan van de Tempel wijzen, zoals muurteksten, de trappen die naar de tempel leidden en de geschriften van de Romeinse geschiedschrijver Flavius Josephus. Maar maak dat UNESCO maar wijs. Haar commissieleden zijn ongetwijfeld druk met een nieuwe motie die een eerlijkere verdeling van Nobelprijzen tussen 15 miljoen joden en 1. 6 miljard moslims eist.

Onze Clown van de Karpaten stuurde een ellenlange brief naar de Volkskrant, die er logischerwijs niets mee deed, en uiteindelijk kwam de filippica terecht in het afvoerputje van mediaal Nederland: de Joop (sorry Han!)

De titel is heerlijk: Drogredenaar Arthur van Amerongen, en de aanhef ook: In 2017 nam UNESCO een resolutie aan over Jeruzalem. Arthur van Amerongen schreef hierover: “Zo verklaarde de UNESCO dat Joden geen enkel historisch recht op de Tempelberg hebben. Mohammedanen daarentegen wel.” Deze twee zinnen bevatten twee leugens.

En verder alles wat Van Rossem schreef over de intellectueel uitgedaagde Karpatenkop, die maar al te graag los gaat op GeenStijl. Deze natte hersenscheet, met de lucht van varza calita, is hilarisch:

Advies: GeenStijl-ers vergelijken zichzelf met Darwin, Columbus en Copernicus. Dus zij streven naar dezelfde wetenschappelijke zuiverheid. Daarom veronderstel ik dat Van Rossem niet bewust haat wil zaaien en adviseer hem het volgende: • Doe je huiswerk journalist. • Tik geen stukjes op basis van derdehands-informatie. • Zoek de oorspronkelijk bron. Bijvoorbeeld vertaal het wetsvoorstel met google translate. • Mocht je nog twijfels hebben, laat een vertaler de zeven pagina’s van het voorstel vertalen, of alle vijfenzeventig pagina’s met commentaar. • Laat twee deskundigen de vertaling voor je interpreteren. Bijvoorbeeld een Nederlandse en een Zweedse jurist. • Pleeg wederhoor; vraag de initiatiefnemers waar de wet over gaat. Want het is niet mijn plicht om jouw werk te doen.

Vrijdag 13 oktober

Komt een Marokkaan bij de FEBO: zet mij 1 slachtofferrol, broer. Wel halal he, je weet.

Wat een gotspe: de Marokkanen in Amsterdam blijken het grootste slachtoffer te zijn van de grootste pogrom op Joden sinds WOII. Eerder waren ze al het grootste slachtoffer van 9/11, van de moord op Theo, van Islamitische Staat,van de Mocromafia, van de Internationale Jodenheid in het algemeen: tjsa, van wie of wat eigenlijk niet?

AT5: Tientallen mensen zijn er al langs geweest deze week, vertelt de voorzitter van Assadaaka Community, Ahmed El Mesri. De stichting ontvangt vooral mensen met een Arabische en/of islamitische afkomst, maar wil benadrukken dat iedereen mag aankloppen. Sommigen die langskomen hebben familie in het oorlogsgebied, maar de meesten komen om hun zorgen te delen over hoe het conflict in het Midden-Oosten mensen in Amsterdam kan beïnvloeden. Mina is bijvoorbeeld Marokkaans van origine. Zij is vandaag op spreekuur gekomen. "Ik ben bang", vertelt ze. "Ik moet 's ochtends om 5.00 uur naar werk en dan is er niemand in de buurt. Ik draag een hoofddoek en ben bang voor problemen." El Mesri: "Mensen zijn bang voor discriminatie, bang voor uitsluiting. Oorlog maakt mensen onzeker en bang." Hij wil mensen daarom vooral een luisterend oor bieden. "We vertellen ze ook dat Nederland een fijn land is. Dat Israël ver weg is en we hier in vrede leven."

Hoe groot kan het bord voor je kop zijn? Diverse Marokkaanse voetballers twieterden al achter Hamas te staan maar denk maar niet dat die omhooggevallen straatschoffies ook maar één keer kritisch zijn over de Marokkaanse bezetting van de westelijke Sahara en de oorlogsmisdaden in dat enorme gebied.

Eerder vandaag zag ik een twietje van reisbureau Eric van der Burg, die over de jammerlijk mislukte, pathetische KNVB-actie One Love-campagne huiliehuilie deed: We lopen niet meer voorop, we lopen niet meer vooruit, we lopen terug naar tijden waarin jezelf zijn nog minder mogelijk was.

Maar het beestje bij de naam noemen ho maar. Ach, Christopher Hitchens, dat zijn herinnering tot een zegen mag zijn, zei in 2008 in een interview: ‘Net op het moment dat we het stadium van de eerste postreligieuze samenleving bereikt hadden, krijgen we te maken met de meest achterlijke, primitieve en barbaarse vorm van het monotheïsme. We hebben hier niet van doen met degenen die de blauwe moskee bouwden in Istanbul, of het Alhambra, maar wel met mensen die stammen uit de meest afgelegen delen van Pakistan en Marokko. Zij geloven nog echt in djins, de heilzame werking van een huwelijk tussen familieleden en het nut van vrouwenbesnijdenis. En wat doen wij? We voelen ons schuldig om ons koloniaal verleden, zijn tolerant en antiracistisch, en willen ons daarom per se overgeven aan dit geloof in plaats van ons ertegen te verzetten. We moeten stoppen ons te gedragen alsof we inferieur zijn aan hen, wat zij constant impliceren. Wij zijn niet beter dan moslims, maar ook niet slechter. We moeten ons niet verzetten tegen het islamisme om onze eigen identiteit te benadrukken, maar om onze beschaving te vrijwaren.’

Twiet van de dag: een hysterisch krijsend en gillend kereltje met een pielemuisje en zonder tieten is tot Vrouw van het Jaar gekozen.

Reve schreef:

Want onbegrijpelijk groot zijn al Uw werken:

Gij, die het wezen gemaakt hebt

dat van achteren een kut en van voren een staart heeft.

Ik denk dat ik maar op Ria Valk ga fappen, in de zorgvuldig geplastificeerde Panorama uit 1963.

Zaterdag 14 oktober

Ik grapte tegen buurman Bart Nijman dat GeenStijl salonfähig is geworden. Vriend en vijand loven de betrouwbaarheid en de snelheid van de verslaggeving over de oorlog tussen Hamas en Israël. Honderden nieuwe leden, en heel veel donaties. De NPO en de krantjes van het Vlaamse mediakartel waren dolblij op het moment dat er meer doden in Gaza waren gevallen dan in Israël. De scorebordjournalistiek. Eindelijk konden ze zich focussen op de gruwelen van de zionistische entiteit. De Hamas-pogroms van een week geleden zijn vergeten, die doen er niet meer toe. Het is echt gekmakend, het niveau van de Nederlandse hoernalistiek, die hoofdzakelijk activistisch is qua berichtgeving over deze oorlog. De lezer beleren alsof hij een kleuter is. Bah. Gelukkig kan ik veel van mijn woede kwijt in mijn stukjes, zoals in de preek van de week voor HP/De Tijd.

In Nederland daarentegen wordt de vijfde colonne geen strobreed in de weg gelegd. De politiek is doodsbang voor de ‘jongeren’ en bij de Nederlandse krantjes van het Vlaamse mediakartel staan alle neuzen dezelfde kant op: ja maar Israël… Zodra het aantal doden in Gaza dat van de doden in Israël overschrijdt, kunnen de journalisten helemaal los. Wat een cynische scorebordjournalistiek.

Theo van Gogh had gelijk.

Aanstaande 2 november is het negentien jaar geleden dat hij werd afgeslacht door Mohammed Bouyeri, maar Theo’s gedachtengoed is meer dan ooit springlevend. Hier een deel van zijn column Paarden van Troje: Het meest pittoreske nieuws deze week was natuurlijk de mededeling dat de geweldige burgemeester van Amsterdam blijkbaar met het verkeerde moskeebestuur aan tafel heeft gezeten om zijn bezwaren kenbaar te maken. Cohen – in de woorden van Felix Rottenberg ‘de lafste en de luiste’, in de mijne ‘de leukste’ burgemeester die Amsterdam gekend heeft -, is de man die tijdens Dodenherdenking de autochtonen van zijn stad als schuldigen aanwijst voor het moeizaam verlopende ‘integratieproces’ terwijl even verderop de Marokkaanse jeugd haar betrokkenheid met de Nederlandse samenleving kenbaar maakt door met rouwkransen te voetballen, ‘want’ – ik citeer – ‘jullie zijn joden’. ‘t Is altijd verfrissend om nieuwe gezichtspunten te horen, nietwaar?

De dag na elf september 2001 bezocht de burgervader van Amsterdam een moskee, ‘om onze verbondenheid kenbaar te maken’. Right. Cohen is als de dood dat de spanningen tussen verschillende bevolkingsgroepen zo hoog zullen oplopen dat er een soort Noord-Ierse burgeroorlog zal uitbreken. Hij noemt zijn heulen met imams en andere duistere Middeleeuwers ‘de boel bij elkaar houden’. Terwijl de Vijfde Colonne van de geitenneukers marcheert als nooit tevoren en autochtone Nederlanders massaal de grote steden verlaten, predikt de burgemeester als een soort Don Quichotte de windmolens van een abjecte samenleving, waarin vrouwen-, joden- en homohaters vrij spel krijgen. Zijn multiculturele samenleving is gebaseerd op het misverstand dat door respect te betonen aan Staphorsters die jou in alles minachten, zij uiteindelijk over de brug zullen komen en de spelregels zullen aanvaarden waarmee jij hen binnengelaten hebt. Een misverstand.

Dat Theo’s herinnering tot een zegen mag zijn:

Zondag 15 oktober

Heb je wel gehoord van de holle bolle wagen Waar die Holle Bolle Frans op zat? Hij kon schrokken, grote brokken Een koe en een kalf en een heel paard half Een os en een stier en zeven tonnen bier Een schip vol rapen en een kerk vol schapen En nog kon Frans van de honger niet slapen!

Ik zal u alle grapjes besparen die ik gisteren twiette over het Groep Timmermans/Hamas-congres in Ahoy, dat maar voor een kwart gevuld was.

Frenske begon al na een minuut over Bruce Springsteen, die hij hier in 1981 had gezien. The Boss uit Heerlen moet gedacht hebben: ook ik krijg Ahoy vol want ook ik ben een boss. Daarna maakte Frenske een door zijn spindoctors bedachte oneliner: "...jaja, kinderen, zou oud ben ik!”

Nou zat de hele zaal vol met gestaalde kaders van de PvdA met grijze haartjes, jute tasjes en Birkenstocks, en de enige jongeren waren van de Pol Pot Rosenmöller-jugend, herkenbaar aan Palestijnen-theedoeken.

Dit moet de nieuwe Frenske voorstellen, de aardige oom met zelfspot. Een dag eerder was hij helemaal leeg gelopen (krijgt u beeld?) in het bevriende NRC. Ook daar een nieuwe, kwetsbare Frenske: “Ik was dat jongetje op die driewieler die met losse handen fietste en riep, papa, mama, kijk eens, ik fiets met losse handen!”

Dit is een bewuste strategie van zijn spindoktertjes om kritiek op Frenske’s wraakzucht, minderwaardigheidscomplex en de enorme frustratie als eeuwige tweede (de Limburgse Joop Zoetemelk) te pareren. De nieuwe Frans, die bewust in de luwte wordt gehouden, en tot nu toe elk debat vermijdt omdat iedereen weet dat hij elk moment kan ontploffen (krijgt u beeld?). En hier zien we al de eerste scheurtjes in het beeld van de nieuwe Frans: keihard en glashard ontkennen dat hij de schurft heeft aan de SP, en dat hij in 2006 hemel en aarde bewogen heeft om geen coalitie aan te gaan met die “communisten”. Hij stak de dolk in de rug van Job Cohen omdat die wel samen wilde gaan met de SP. Hier een berg bewijsmateriaal over Frenske’s oorlog tegen de kommunistiese worstendraaiers uit Oss.

En dit is de reden voor zijn blinde haat tegen de SP: Frans Timmermans zat helemaal stuk (net als na zijn volkomen mislukte poging om zijn baasje Jean-Claude Juncker op te volgen) toen de Europese grondwet, waaraan hij zelf had meegeschreven, op 1 juni 2005 werd verworpen door het referendum. Hij verklaarde met name de SP tot boosdoener en zo kennen we de Machiavelli van Heerlen: rancuneus, kortzichtig, kleingeestig en een hele slechte verliezer.

Vooruit, toch maar een twietje van de dag, over het congres in Ahoy:

Maandag 16 oktober

Holy moly: vrome naffer op scooter slacht geheel in Hamas-stijl twee weerloze en onschuldige Zweedse voetbalsupporters af in Brussel. Ik was benieuwd hoe lang de Vlaamse kartelkrantjes dit konden downplayen. Er stond nog net geen hoofdredactioneel commentaar over de eeuwenoude twisten tussen Finnen en Zweden in de blaadjes.

De dodelijke aanslag op het Joods Museum in Brussel op 24 mei 2014 werd door de Belgische media in eerste instantie afgedaan als een incident, de gebruikelijke reflex als het om overduidelijk mohammedaans geïnspireerd geweld gaat. De dader was uiteraard weer een eenzame wolf met een psychiatrisch verleden die geen enkel benul had van de werkelijke, vredelievende islam. Vaak zijn die islam-apologeten papenjagers die de katholieke kerk als de wortel van al het kwaad beschouwen en de islam als de religie van de liefde propageren. De aanslag vond op zaterdag plaats, één dag voor de Belgische verkiezingen. Tot de stembussen dicht gingen op zondag, bleven de autoriteiten samen met de media verkondigen dat het niet zeker was dat het om een aanslag ging. En mocht het stomtoevallig toch om een aanslag gaan, dan was nog lang niet bewezen dat die aanslag een antisemitisch karakter had. Als de dader blank was (en wellicht een neonazi) hadden de autoriteiten dat wel vermeld. Islamitische websites waren er van overtuigd dat het om een aanslag van de Mossad ging, bedoeld om de islam in een kwaad daglicht te zetten. Enfin, de dader was een Frans/Noord-Afrikaanse crimineel, Mehdi Nemmouche, die in de gevangenis vroom was geworden en in Syrië een spoedopleiding koppensnellen volgde. Het bekende verhaal. Stomtoevallig werd de terrorist niet lang daarna opgepakt in Marseille, met een tas vol wapens en een IS-vlag.

Twiet van de dag https://twitter.com/Martinbosma_pvv/status/1713903868810076258





Dinsdag 17 oktober

Sylvana werd gedumpt door Roland Kahn en dat gat in haar hart is nog steeds niet gedicht, blijkens deze twiet:

Geef je verdriet een plekje, S.S.

Woensdag 18 oktober

De ratten komen nu echt uit alle holletjes, hoeken en gaten. Vijf minuten na de mislukte raketaanval van het mohammedaanse bevrijdingsleger van Gaza, wisten vrijwel alle krantjes van het Vlaamse mediakartel dat het Israelische leger er achter zat en dat er vijfhonderd doden waren gevallen. Ik moest er bijna van kotsen. Het is echt ongeloofwaardig dat vrijwel alle media en een flink aantal parlementsleden in Nederland blind partij kiezen voor de bloeddorstige monsters van Hamas. Dikke Frenske was er als de kippen bij: Gruwelijke beelden uit Gaza. Volstrekt onaanvaardbaar dat een ziekenhuis wordt aangevallen en onschuldige patiënten, kinderen, dokters en verplegers slachtoffer worden van deze grove schending van het internationaal recht. Dit moet stoppen.

Gezien de 1400+ ziedende reacties op deze natte hersenscheet van Frenske, lijkt het mij beter dat de spindoctoren van Groep Timmermans hun baasje terugfluiten in zijn hok, en dat hij zich koest houdt tot 22 november.