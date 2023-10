Ja, ik heb vanmorgen dat hallucinante interview met Baudet gelezen, en de man raakt steeds verder van het padje. De uitspraak waarbij ik het meest dacht, man, man, man, wat heb jij professionele hulp nodig, is deze:

"Ik vind wel dat de agressor in het conflict in Oekraïne het Amerikaans imperium is. Dat Rusland technisch gezien als eerste over de grens is gewandeld, is een irrelevant detail. De oprukkende Navo is de reden van dit conflict."

Een irrelevant detail..... Dat kun je ook wel van Hamas gaan beweren, of de Duitsers in 1940. Baudet heeft ze echt niet meer op een rijtje in zijn hoofd.