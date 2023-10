Pfoe. Heftige beelden. We hebben al heel wat voorbij zien komen de afgelopen dagen, maar dit doet je toch wat: een slachtoffer van de dodelijke cancelcultuur die in een zaal vol literaire grootheden als Tom Egbers en Hans Nijenhuis aan Özcan 'Eus' Akyol een compliment over zijn schrijfstijl geeft. En dan ook nog (al dan niet daartoe gedwongen) aanwezigen die beleefd gniffelen als Tommy Wieringa zegt hoe lang het geleden is dat hij nog eens een leuk boek schreef. Ons hart is ook niet van steen hè. Wij zijn gewoon heel eerlijk: dit konden we niet met droge ogen aanzien. Sterkte voor de nabestaaden.

Knipper twee keer met je ogen als je wilt dat de commando's je komen halen