Al dit al tuig is, hoe noemen we dan iemand die een 15-jarige vluchteling neerschiet met een echt vuurwapen?

En waar blijft de ophef?

"Jongen (15) die zwaargewond raakte bij schietpartij in Oss is vluchteling.

De 15-jarige jongen die zaterdag in Oss werd beschoten, is een bewoner van de vluchtelingenopvang aan de Raadhuislaan in die stad. Dat bevestigt Angelo Schuurmans van hulporganisatie Thuis in Oss na vragen hierover van Dtv Nieuws.

In Oss ging al rond dat het zou gaan om een jongen uit de opvang. “Het slachtoffer woont inderdaad bij ons in de opvang", reageert Schuurmans hier maandag op. Het nieuws dat hij is beschoten, heeft veel bewoners volgens hem 'diep geraakt'. "We zijn een hechte gemeenschap van bewoners en vrijwilligers."

Over achtergronden van de schietpartij wil hij niet speculeren. "De politie onderzoekt deze zaak. We wachten af wat daaruit komt. En we leven natuurlijk erg mee met deze jongen en zijn familie.”

De jongen werd zaterdagavond beschoten in de Kardinaal de Jongstraat. Hij ligt zwaargewond in het ziekenhuis, zo meldt de politie maandag. Een verdachte is nog niet in beeld. De politie is een groot onderzoek gestart en hoopt op meer informatie en camerabeelden van mogelijke getuigen."

www.omroepbrabant.nl/nieuws/4356454/j...

En een wellicht belangrijkere vraag, hoe kan zo'n jongen in zo'n kort tijdbestek al in dergelijke criminele kringen geraken.

Als je de beelden bekijkt zie je dat het een doelgerichte executie-poging was.