: Ik ben er zo eentje. Niet oud genoeg om een boomer te zijn maar het scheelt niet veel. De saamhorigheid was groter, als er iemand op krukken de bus instapte liet je die niet staan maar liet je je kind opstaan om een zitplaats aan te bieden. Mooie tijd eigenlijk. Graag had ik in die tijd al internet gehad en niet pas met Mosaic (eerste grafische browser) die pas in januari 1993 het licht zag, maar goed, je kunt niet alles hebben.

Waar ik moeite mee heb is de leugenachtige cultuur van islam. Altijd alles ontkennen is standaard. Nee edelachtbare, dat ben ik niet, ook al staat je op videobeelden. En dan de hypocrisie. Ik heb eens met een islamiet moeten werken, die ging een paar keer bidden per dag en daarna weer porno kijken op de pc alsof dat normaal is. Google houdt bij op welke woorden het meest gezocht wordt en op 'sex' wordt vaak gezocht vanuit landen in het Midden Oosten, je verwacht het niet. De kledingpolitie geldt alleen voor vrouwen, mannen mogen alles.

Ik heb het al eens vaker gescheven hier; mij maakt het niet uit want oud en al ruim in extra tijd. Maar als je jong bent, of ouders met jonge kinderen, emigreer naar elders maar blijf niet hier. Ik meen dit serieus.