Debat over den Volkshuisvesting vanavond (19:45 uur). En dus vertelt bouw- en woonminister Hugo de Jong alvast even gnuivend aan De Telegraaf hoe hij het allemaal op gaat lossen, die immense crisis op de bouw- en woningmarkt, met een tsunami van asielinstroom op komst. Allemaal naar de provincie! De Randstad is vol, ten dele overvol, dus zoekt u uw heil maar in de regio. Eindhoven, de driehoek Groningen-Assen-Emmen, de driehoek Zutphen-Deventer-Apeldoorn en... Zuid-Limburg! Jajaja, de uitrol van TriState City annex Berlijn aan de Rijn krijgt vorm. Maar wij hebben even voor Hugo op de kaart gekeken. Er valt niet zoveel te bouwen in Eindhoven [zie boven:] HOE DAN? HOE DAN? En we hebben voor Hugo ook even het FD erop nageslagen, waar ze de sombere cijfers zien somberen. Kortom: dat wordt weer HELEMAAL NIKS HUGO (hele artikel na de break).

Eindje, 1972