Wat dat betreft is de NOS dan wel handig, met hun uitleg.



"Wat is een verklaring omtrent het gedrag (vog)?



Voor een baan, stage of vrijwilligerswerk is vaak een verklaring omtrent het gedrag (vog) nodig. In sommige branches, bijvoorbeeld de kinderopvang, is dit zelfs wettelijk verplicht. De vog wordt afgegeven door screeningsautoriteit Justis. Ook met een veroordeling kun je een vog krijgen: er wordt alleen gekeken naar strafbare feiten die een risico vormen voor de functie of het doel waarvoor de vog is aangevraagd.



De standaard termijn waarop wordt teruggekeken is 4 jaar, maar voor zedendelicten kan zelfs onbeperkt worden teruggekeken. Bij zware misdrijven en (het voorbereiden) van een terroristisch misdrijf is die termijn 20 jaar. Ook wisselt de termijn per functie: een beëdigde tolk moet 10 jaar geen relevante strafbare feiten hebben gepleegd, een rechter 30 jaar niet. In principe geldt de datum van de veroordeling als meetpunt. Als je daarna een celstraf hebt uitgezeten telt de tijd in de gevangenis niet mee voor de terugkijktermijn; de tijd van de detentie wordt dus als het ware opgeteld bij de terugkijktermijn.



Vorig jaar werden er 1.536.089 vog's aangevraagd. Daarvan werden er 2728 geweigerd."