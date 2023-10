Hee kijk nou. Er is nog steeds geen officiële reactie van @albertheijn of de Facebook van de betreffende Albert Heijn of van dat gezellige gezinnetje in de reclames op de vragen over de slogan 'From the river to the sea' in het Amsterdamse filiaal van de grootgrutter. Maar via iemand die zo slim was om een mailtje te sturen aan "Ahold Delhaize Investor Relations" hebben wij opeens wél een reactie ontvangen. En die liegt er niet om, qua kool en geitenneuker sparen. Wij citeren maar even compleet, want anders mist er een stukje context:

Geachte heer [naam bekend bij redactie],

De afgelopen week hebben zich verschrikkelijke, tragische gebeurtenissen voorgedaan in Israël en Gaza die gepaard gaan met veel menselijk lijden. Wij staan als Albert Heijn met al onze winkels en onze 125.000 collega's midden in de maatschappij. We zien dat veel klanten en collega's pijn en verdriet ervaren, bezorgd zijn. Wij leven met hen mee in deze verdrietige en complexe tijd. Albert Heijn is een supermarktketen, geen politieke noch religieuze organisatie. Het schrijven in een van onze winkels is een individuele actie geweest. Wij hebben de winkel verzocht het direct te verwijderen. En dat is ook gebeurd.



Kind regards,



Ahold Delhaize Investor Relations

Nou. Alles weer goed toch! Bordje weggehaald, 'tragische gebeurtenissen', 'verdrietige en complexe tijd', 'individuele actie', klaar is Kees. Dat is het lekkere van Albert Heijn. Misschien hadden jullie moeten bedenken dat je een supermarktketen bent en geen politieke of religieuze organisatie, voordat het bordje geplaatst werd. Of werkt dat zo niet, 'midden in de maatschappij'?

De mail AAN Ahold Delaize (context!)

Dear Mr [naam bekend bij redactie],



In a local Ahold store, your staff have given notice of their support to terrorism and put up the antisemitic 'from the river to the sea, Palestine will be free'. Its a call for genocide, another Holocaust. Im keen to understand how this could happen and when you will issue public apologies.

What is extra painful is the fact that the statement was in a store in Amsterdam, where more than 100.000 Jews were arrested and send to Nazi extermination camps.



Regards,



[naam bekend bij redactie]