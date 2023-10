Daar is de eerste afbeelding die we zien met de campagneposters voor de komende verkiezingen. We gaan ze langs. Die van de vvd ziet er weer uit alsof ze straks een toeslagenouder gaan martelen, D66 heeft als kleurstelling het interieur van een grafkist, GroenPvdALinks vindt de dikke kop van Timmermans niet belangrijk genoeg als stemmentrekker op de borden, PVV is gewoon precies zoals altijd met een prominent plekje voor het Lid nummer 1, CDA heeft een volstrekt onbekende meneer uit de rij van een oliebollenkraam geplukt en op de foto gezet, SP doet weer hetzelfde als altijd, FVD heeft een soort filmposter van Apocalypse Now gemaakt met het zonnetje om de opperwappie, bij de Dieren staat een mens, Jezusunie heeft een heel saaie mevrouw, Volt een QR-code (lol), JA21 heeft met een rood symbool aangegeven hoeveel zetels ze gaan halen, SGP blabla iets met Jezus en de bijbel, 'nu is het moment' van DENK zal wel slaan op Hamas of waar die lui zich 's avonds precies op aftrekken, 50Plus bestaat straks niet meer, BBB heeft Truus en Truus op de voorpagina, bij de Hamas-vriendjes van klungelclubje BIJ1 lezen we hetzelfde slappe gelul als altijd, dan een partij waar toch niemand op gaat stemmen, dan iemand die erbij staat als een huisjesmelker, dan Pieter afgebeeld als staatsman en tot slot allemaal rare overbodige crack. EN UW FAVORIET IS....?