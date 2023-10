Zeshonderd dagen! De Russische invasie van Oekraïne die drie dagen zou duren, tikt vandaag dag 600 aan. We kunnen ons voorstellen dat Poetin blij is dat de aandacht momenteel op Israël ligt, zodat zijn eigen falen even buiten beeld blijft. Met het afslaan van het Oekraïense tegenoffensief kon hij nog een klein succesje claimen, maar sindsdien loopt zijn eigen tegenoffensief (maakt dat het een tegentegenoffensief?, red.) uit op een dramatisch bloedbad zonder noemenswaardige terreinwinst. Deze nieuwe aanval speelt zich voornamelijk af rond Avdiivka en leverde Rusland tot nu toe vooral grote verliezen op. Niet alleen in manschappen, maar ook in materieel. De aantallen vernietigde tanks en artillerie lopen rap op en hoewel we deze cijfers altijd met een Dode Zee aan zout moeten nemen en de verliezen van de thuisploeg ook niet gering zullen zijn, begint dit zelfs bij het ooit zo grote Russische leger pijn te doen. Extra artillerie en munitie wordt momenteel per trein vanuit Noord-Korea naar het front gestuurd, al is het de vraag of het daar allemaal aankomt nu Oekraïne het vizier extra op de aanvoerlijnen richt. Ondanks de tegenvallers bevindt Rusland zich op dag 600 in de beste positie. Waar Oekraïne pas succes boekt als ze de Russen van hun land verjagen, hoeft Poetin slechts de linies te behouden en te wachten tot de Westerse steun voor de thuisploeg wegvalt. En met het gedonder in Gaza lijkt die dag dichterbij dan ooit.

