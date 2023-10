Vandaag moet het gebeuren vrienden. The Beautiful Game. Dutch Fanatics, vlaggen, toeters, bellen, Dutchy de Leeuw, Marc Overmars op een Topshot, de kopbal van Kieft, het linkerbuitenkantje van Van Hanegem, alles. Plaatsing voor het EK van 2024. Ons gemankeerde ploegje (Frenkie, Memphis, Gakpo, De Ligt, allemaal er niet bij) tegen de fetavreters uit Griekenland, die al slecht zijn zonder dat ze gemankeerd zijn. Thuis wonnen we eitje 3-0, uit gaan we natuurlijk gewoon winnen. De scenario's. Winnen = bijna naar het EK, er komen nog weliswaar nog wedstrijden tegen Ierland en Gibraltar, maar Gibraltar is een soort VV Oeken. Gelijkspelen = achterstand op Griekenland blijft 3 punten, maar NL moet dus nog tegen Ierland en Gibraltar. Griekenland nog tegen Frankrijk. Onderling resultaat is in voordeel van Oranje. Verliezen = dan mag Griekenland in die volgende wedstrijd sowieso geen punt pakken tegen het al geplaatste Frankrijk. Verliezen we met meer dan 3 goals verschil zijn we sowieso de sjaak. Maar zelfs dán zijn er nog play-offs voor de nummers drie. En dan is het ook weer heel ingewikkeld met de Nations League. Maar ja, dat is allemaal vooraf, en onze oom zei altijd: "Achteraf is het mooi wonen." We moeten in ieder geval wel heel erg ons best doen om NIET naar het EK te gaan. Hup Holland Hup, laat de leeuw niet in zijn gloednieuwe verblijf in Artis staan.

RUST: 0-0, u heeft niks gemist, Wout Weghorst wel (een pingel).